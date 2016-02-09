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الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإنشاء ميناء بحرى دولى بمنطقة "الجلالة"

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الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإنشاء ميناء بحرى دولى بمنطقة "الجلالة" الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإنشاء ميناء بحرى دولى بمنطقة "الجلالة"
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، رقم 58 لسنة 2016 بإنشاء ميناء بحرى دولى بمنطقة الجلالة البحرية.

ويتم إنشاء الميناء بمنطقة منتجع الجلالة الشاطئى بمنطقة العين السخنة والموضحة بالإحداثيات على الخريطة المرفقة ميناء سياحى دولى لاستقبال اليخوت وسفن النزهة.

وبحسب القرار، تتولى وزارة الدفاع الإشراف الفنى على تنفيذ الميناء وتنظيم وإدارة تشغيله والتأكد من مطابقته للمواصفات والاشتراطات المقررة قانونا، وعلى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة فى هذا الشأن كل فيما يخصه.

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