القبض على أمين نقابة الفلاحين المستقلة وزوجته بالبحيرة لاتهامهما بالنصب

تمكن، قبل قليل، ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن البحيرة برئاسة العقيد أحمد البنا وإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من ضبط أمين نقابة الفلاحين المستقلة وزوجته بالبحيرة لاتهامه بالنصب على الفلاحين وإيهامهم بأن الدولة قامت بتسليم نقابة الفلاحين بالبحيرة 4690 فدانا لتوزيعها على الشباب والفلاحين وقاما بتحصيل مبالغ مالية من ضحاياهم بحجة تسليم منزل وقطعة أرض مساحتها 5 أفدنة بمنطقتى وادى النطرون والعلمين .

كانت وردت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة برئاسة العقيد أحمد البنا تفيد بقيام كل من " س . ع . ف " 48 سنة عضو بنقابة العاملين بالصحافة والإعلام وزوجته " و . أ . س " 40 سنة " عضو بنقابة العاملين بالصحافة والإعلام بإدارة مكتب تحت مسمى النقابة العامة المستقلة للفلاحين والعمال بمدينة دمنهور أمام الموقف العمومى وإيهام الفلاحين بأن الدولة قامت بتسليم نقابة الفلاحين بالبحيرة 4690 فدانا لتوزيعها على الشباب والفلاحين ويقومان بتحصيل مبالغ مالية من ضحاياهم بحجة تسليم منزل وقطعة أرض مساحتها 5 أفدنة بمنطقتى وادى النطرون والعلمين نظير مبلغ 27 ألف جنية للمنزل و5 آلاف مقدم للأرض ومبلغ 75 جنيها لاستخراج كارنيه النقابة العامة للفلاحين .

بعرض المعلومات على اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة أمر بسرعة ضبط المتهمين، وتم مداهمة المقر المشار إليه وضبطهما حال مقابلتهما عدد من الفلاحين كانوا متواجدين بداخله أثناء دفعهم ثمن الكارنية الخاص بالنقابة وضبط بحوزة المتهمين مبلغ مالى 1650 جنيها و 105 كارنيهات لأشخاص مختلفين وصور ضوئية لكمية كبيرة من الرقم القومى و3 خطابات منسوب صدورها للنقابة .

ومن جانبه، قال صابر منصور عبد السلام الصاوى " حاصل على بكالوريوس أنه دفع للمتهمين 21 ألف جنيه و مقدم الـ 5 أفدنة .

وباستدعاء بهاء عبد المجيد العطار نقيب الفلاحين بالبحيرة قال إن هذا المشروع وهمى ولا يمت للنقابة بأى صلة واتهم المذكورين بالنصب والاحتيال على المواطن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1228 إدارى قسم دمنهور وجارى العرض على النيابة العامة .