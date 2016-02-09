أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط عاطل وبحوزته هيروين وحشيش وسلاح نارى بالمنوفية

Google+ Print
ضبط عاطل وبحوزته هيروين وحشيش وسلاح نارى بالمنوفية ضبط عاطل وبحوزته هيروين وحشيش وسلاح نارى بالمنوفية
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الباجور، برئاسة النقيب عمر الحداد معاون المباحث، وتحت إشراف اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، من ضبط عمرو. ك. ا 33 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الباجور، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش، و12 لفافة صغيرة بها مادة الهيروين المخدر، و19 قطعة حشيش، وهاتف محمول، مبلغ مالى 430 جنيها قبل ترويجها، وتم تحريرعن ذلك المحضر رقم 2267 جنح الباجور لسنة 2016.

فيما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بركة السبع برئاسة الرائد أحمد خليفة رئيس المباحث، والنقيب مراد أمين معاون المباحث، وتحت إشراف اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، من ضبط "وحيد. ر. ا" 38 عاما عاطل ومقيم بركة السبع وبحوزته فرد خرطوش، وطلقة خرطوش و19 قرش حشيش وتليفون محمول، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين.

وقد تم تحرير المحضر رقم 2901 جنح بركة السبع لسنة 2016 وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365