ضبط عاطل وبحوزته هيروين وحشيش وسلاح نارى بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الباجور، برئاسة النقيب عمر الحداد معاون المباحث، وتحت إشراف اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، من ضبط عمرو. ك. ا 33 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الباجور، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش، و12 لفافة صغيرة بها مادة الهيروين المخدر، و19 قطعة حشيش، وهاتف محمول، مبلغ مالى 430 جنيها قبل ترويجها، وتم تحريرعن ذلك المحضر رقم 2267 جنح الباجور لسنة 2016.

فيما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بركة السبع برئاسة الرائد أحمد خليفة رئيس المباحث، والنقيب مراد أمين معاون المباحث، وتحت إشراف اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، من ضبط "وحيد. ر. ا" 38 عاما عاطل ومقيم بركة السبع وبحوزته فرد خرطوش، وطلقة خرطوش و19 قرش حشيش وتليفون محمول، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين.

وقد تم تحرير المحضر رقم 2901 جنح بركة السبع لسنة 2016 وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.