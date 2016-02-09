مفاجأة.. جهاز "هاند فرى" لعلاج السمنة يركب بالأذن ويمنع الجوع بالكهرباء

السمنة من المشاكل المستعصية المنتشرة فى أغلب بلدان العالم، وتتسبب فى مضاعفات صحية كثيرة مثل أمراض القلب وارتفاع الضغط والسرطان، ولذا يحاول العلماء دوما التوصل إلى علاجات جديدة لهذا المرض.

وكشفت الأبحاث الحديثة عن أحدث علاج بالسمنة، وهو عبارة عن جهاز إلكترود يعرف باسم "NeuroCoach II Stim"، ويتم تركيبه فى الأذن فى نفس موضع تركيب سماعات الهاند فرى، فيرسل إشارات كهربية طفيفة وغير مؤلمة تحفز العصب الحائر الذى يربط بين المعدة والمخ، ويتحكم فى الشهية، وأثبتت التجارب الحيوانية أنه يساهم فى مكافحة الشعور بالجوع.

المثير أنه تم اكتشاف فاعلية هذا الإلكترود فى علاج السمنة بالصدفة، حيث كان يستخدمه الباحثون فى جامعة مينيسوتا لعلاج مرض الاكتئاب عن طريق تحفيز العصب الحائر، واكتشفوا أنه ساهم أيضاً فى خفض وزنهم.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الدولية للسمنة "International Journal of Obesity"، وكما نشرت اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ومن المنتظر أن يخضع 50 مريضا بالسمنة للتجارب الإكلينيكية فى مستشفى سانت إيتين الفرنسى، حيث سيقومون بتركيب هذا الجهاز لمدة 60 دقيقة بمعدل 4 مرات يوميا.