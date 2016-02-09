أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مفاجأة.. جهاز "هاند فرى" لعلاج السمنة يركب بالأذن ويمنع الجوع بالكهرباء

Google+ Print
مفاجأة.. جهاز "هاند فرى" لعلاج السمنة يركب بالأذن ويمنع الجوع بالكهرباء مفاجأة.. جهاز "هاند فرى" لعلاج السمنة يركب بالأذن ويمنع الجوع بالكهرباء
السمنة من المشاكل المستعصية المنتشرة فى أغلب بلدان العالم، وتتسبب فى مضاعفات صحية كثيرة مثل أمراض القلب وارتفاع الضغط والسرطان، ولذا يحاول العلماء دوما التوصل إلى علاجات جديدة لهذا المرض.

وكشفت الأبحاث الحديثة عن أحدث علاج بالسمنة، وهو عبارة عن جهاز إلكترود يعرف باسم "NeuroCoach II Stim"، ويتم تركيبه فى الأذن فى نفس موضع تركيب سماعات الهاند فرى، فيرسل إشارات كهربية طفيفة وغير مؤلمة تحفز العصب الحائر الذى يربط بين المعدة والمخ، ويتحكم فى الشهية، وأثبتت التجارب الحيوانية أنه يساهم فى مكافحة الشعور بالجوع.

المثير أنه تم اكتشاف فاعلية هذا الإلكترود فى علاج السمنة بالصدفة، حيث كان يستخدمه الباحثون فى جامعة مينيسوتا لعلاج مرض الاكتئاب عن طريق تحفيز العصب الحائر، واكتشفوا أنه ساهم أيضاً فى خفض وزنهم.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الدولية للسمنة "International Journal of Obesity"، وكما نشرت اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ومن المنتظر أن يخضع 50 مريضا بالسمنة للتجارب الإكلينيكية فى مستشفى سانت إيتين الفرنسى، حيث سيقومون بتركيب هذا الجهاز لمدة 60 دقيقة بمعدل 4 مرات يوميا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365