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القوات العراقية تقتل 15 من داعش فى الأنبار وغربى بغداد

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القوات العراقية تقتل 15 من داعش فى الأنبار وغربى بغداد القوات العراقية تقتل 15 من داعش فى الأنبار وغربى بغداد

لقى 15 من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى مصرعهم بنيران القوات العراقية خلال عمليات عسكرية فى الأنبار وغربى بغداد.. فيما رفعت قوات "مكافحة الإرهاب" علم العراق فوق مركز شرطة حصيبة الشرقية بالرمادى وواصلت القوت اخلاء المدنيين لفحص وتطهير المنطقة.

وذكرت قيادة عمليات بغداد أن القوات التابعة لها قتلت إرهابيا فى منطقة البو شجل، وتمكنت قوة أخرى من قتل ثلاثة إرهابيين آخرين فى منطقة "عودة الشكر"، ودمرت قوة ثالثة من "التدخل السريع" مقرا للتنظيم وقتلت 7 إرهابيين فى منطقة النعيمية جنوبى الفلوجة بالأنبار.

كما تمكنت قوات عمليات بغداد من قتل 4 إرهابيين ودمرت ثلاثة مقار للتنظيم فى منطقتى العطر والمعامير غربى العاصمة العراقية، إضافة إلى ضبط أسلحة ومتفجرات فى مناطق مختلفة ضمن مناطق مسؤوليتها.

على صعيد آخر، صرح قائد العمليات الخاصة بجهاز مكافحة الإرهاب اللواء سامى العارضى بأن القوات شرعت فى إخلاء 1500 مدنى من منطقة حصيبة الشرقية بعد تحريرها من سيطرة داعش من أجل تطهير المنطقة من العبوات الناسفة والبحث عن عناصر التنظيم المختبئين.

وقال العارضى- فى تصريح صحفى- أن القوات بدأت فى إخلاء المدنيين وأغلبهم من النساء والاطفال كان يمنعهم داعش من مغاردة المنطقة، لافتا إلى أن اخلاء المدنيين يأتى حفاظا على سلامتهم.
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