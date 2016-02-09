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محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد أعضاء اتحاد المهن الطبية

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محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد أعضاء اتحاد المهن الطبية محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد أعضاء اتحاد المهن الطبية
أستقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة وفد أعضاء اتحاد المهن الطبية بالإسماعيلية برئاسة الدكتور سعيد الشربينى نقيب أطباء الإسماعيلية و رئيس اتحاد المهن الطبية و الدكتور خليل جاد نقيب أطباء أسنان الإسماعيلية نائب رئيس الإتحاد و الدكتور صفوت عبد المقصود نقيب صيادلة الإسماعيلية و الدكتور احمد الحضري نقيب الأطباء البيطريين و الدكتور نزيه معوض أمين عام النقابة و الدكتور سامح لطيف امين عام الإتحاد و أمين عام نقابة الصيادلة .
>و تأتى زيارة أعضاء إتحاد المهن الطبية لمحافظة الإسماعيلية لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة الاحتفالات بذكرى 25 يناير و عيد الشرطة .

وخلال اللقاء تم استعراض و مناقشة عدداً من الموضوعات و التى تشمل الإعلان عن انطلاق الحملة المجانية التى تقام تحت عنوان " صيادلة بلا فيروس سى " اعتبارا من الأربعاء الموافق 10 من شهر فبراير و حتى يوم 16 فبراير الجاري و التى تقام تحت رعاية و زير الصحة و نقابة صيادلة مصر.

والإعلان عن تنظيم و تنفيذ برنامج تدريبي خاص لإعداد القيادات التنفيذية و الإدارية بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و لجنة التعليم الصيدلي و التى تقام بنادي الصيادلة و إتحاد المهن الطبية بالإسماعيلية خلال الفترة من 15 الى 20 فبراير 2016 بقاعة إتحاد المهن الطبية بالإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية تفعيل دور النقابات المهنية فيما يتعلق بشأن التدريب و إعادة التأهيل و إعداد الكوادر المؤهلة لمواكبة تحديات العصر وفى ختام اللقاء تم إهداء درع إتحاد المهن الطبية للمحافظ.

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مصر 365

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