عمال الشركة المالية بكفر الزيات بالغربية يتظاهرون احتجاجا على فصل زملائهم

نظم العشرات من العاملين بالشركة المالية والصناعية بكفر الزيات، بالاشتراك مع الإداريين وقفة احتجاجية حاشدة اليوم الثلاثاء، احتجاجا على فصل عدد من زملائهم، وللمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة، واستبعاد مدير أمن الشركة الجديد.

وأكد العمال أن رئيس الشركة فصل عددا من زملائهم، فى الوقت الذى استعان فيه بمدير أمن جديد راتبه يتجاوز 20 ألف جنيه، كما طالبوا بصرف الـ10%‏ المقررة من الحكومة وإعادة الوجبة الغذائية التى منعها عنهم رئيس الشركة.

وقال العمال إن رئيس الشركة اتخذ قرارا تعسفيا بفصل كل من "أحمد فاروق برغوت" و، "أسامة السعيد قمر" و"صفوت نظير" و"حمدى على الجزيرى" واتهمهم بتحريض العمال، وهو ما دعا زملاءهم للتضامن معهم مطالبين بعودتهم للعمل.