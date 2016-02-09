ضبط صاحب مطعم شهير بحوزته حشيش وأسلحة أثناء دخوله فندق فى 6 أكتوبر

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين، من ضبط صاحب مطعم شهير فى الهرم؛ لحيازته سلاح نارى غير مرخص وحشيش ومطواة، تحت إشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة.

البداية كانت بمرور العميد ناجح زكى مدير مباحث الفنادق، على الفنادق السياحية للتأكد من تواجد الخدمات الأمنية وإجراءات التفتيش على الفنادق، فتلقى إخطارًا من أحد فنادق 6 أكتوبر، بقيام زائر للفندق بحمل حقيبة بها معادن بها طلقات ومطواة أثناء قيام الخدمات الأمنية بالفندق بإجراءات التفتيش الوقائى لرواد الفندق.

على الفور تحرك كل من العميد أحمد الرفاعى مدير مباحث الإقامات، والرائد أحمد عثمان، والرائد مصطفى يحى رجال مباحث الفنادق.

بالفحص والتفتيش تبين أن صاحب الحقيبة "رمضان.ف.ع"، مواليد 1974، صاحب مطعم شهير فى الهرم، وبسؤاله عن المحتويات الموجودة داخل حقيبته اعترف أنها متعلقاته الشخصية، وبفحص الحقيقة تبين أنها تحوى "سلاح أبيض مطواة وعلبتين بداخلهم 25 طلقة عيار 9 ملم، وقطعة من مخدر الحشيش".

وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش اعترف بحيازته الحشيش بقصد التعاطى، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس، وبمناقشته عن سبب تواجد الطلقات النارية أقر أنها تخص سلاحه "طبنجة" وموجود بسيارته، والتى تبين أنها طبنجة سوداء اللون وغير مرخصة، وحُرِر محضر بالواقعة وأرسل للنيابة.