اليوم.. نظر محاكمة 20 إخوانياً متهمين بالتحريض على العنف بالشرقية

تنظر دائرة إرهاب الشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية المستشارين محمد عبد الغفار، وعلى رجب، وسكرتارية أحمد رزق، محاكمة 20 إخوانى فى القضية رقم 476 لسنة 2015 جنايات أبو كبير بتهمة التحريض على العنف والانتماء إلى جماعة إرهابية وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين.

كان المستشار أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية السابق، قد أحال 20 متهم من المنتميين لجماعة الإخوان لدائرة الإرهاب بتهمة التحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.