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السكرتير المساعد لمحافظة المنوفية يعقد اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين

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السكرتير المساعد لمحافظة المنوفية يعقد اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين السكرتير المساعد لمحافظة المنوفية يعقد اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين
عقد مصطفى بيومى السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين، من أجل بحث طلباتهم والعمل على سرعة حلها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، علاوة على تحسين جودة الخدمات المقدمة.

واستمع بيومى إلى مشاكل المواطنين، والتى ضمت طلبات توظيف بالقطاع الخاص وتوفير أماكن للسكن، بالإضافة إلى المشاكل العامة فى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والعلاج بالمستشفيات، وأحال بيومى بعض الشكاوى للجهات المختصة، من أجل دراستها ومعاينتها على الطبيعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحلها وفقًا للوائح والقوانين المنظمة .

يأتى هذا فى إطار سياسة محافظة المنوفية، وتأكيد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على كافة الجهات التنفيذية بالاستجابة الفورية لشكاوى وطلبات المواطنين، والعمل على سرعة حلها، من أجل دعم مواطنى الطبقة المحدودة وتيسير وصول الخدمة المقدمة لهم.

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