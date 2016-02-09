النيابة تحقق مع 3 عاطلين متهمين باختطاف محاسب بحلوان لطلب فدية 10 آلاف جنيه

يباشر المستشار إسلام سرور رئيس نيابة حلوان، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع 3 عاطلين متهمين بخطف محاسب داخل شقة بحلوان، لطلب فدية 10 آلاف جينه لتحريره.

كان تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من مواطن، يفيد باختطاف شقيقه "ا.ه" 25 سنة، محاسب، واحتجازه داخل شقة بمنطقة حلوان البلد دائرة القسم، وأن الجناة اتصلوا به هاتفيا، مطالبينه بدفع مبلغ مالى 10 آلاف جنيه مقابل تحرير المجنى عليه من بين أيديهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بإعداد التحريات المناسبة للواقعة، والتى أثبتت صحة البلاغ، والتى تمكنت من القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة، أثناء تسليم شقيق المجنى عليه المبلغ المتفق عليه داخل شقة بحلوان، حيث فوجئ بتقييد شقيقه بالأحبال، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.