الأمين العام لمجلس النواب: نحسم اليوم موعد نظر استقالة سرى صيام

قال المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، إنه سيتم اليوم الثلاثاء، تحديد موعد عقد هيئة مكتب المجلس، لمناقشة استقالة المستشار سرى صيام من مجلس النواب.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه حتى الآن لم يتحدد إذا كانت لائحة مجلس النواب سيتم مناقشتها يوم السبت فى الجلسة العامة أم لا، مشيراً إلى أن ذلك يتوقف على انتهاء اللجنة من تقريرها بشكل نهائى وتسليمه.

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