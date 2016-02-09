وزير الداخلية: رجال الشرطة المصريون نجحوا فى أداء رسالتهم فاستحقوا الاحترام

قال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إن أكاديمية الشرطة هى مصنع الرجال التى تعد الأقدم والأعرق بالمنطقة فى مجالات العلوم الشرطية.

وتابع وز ير الداخلية: لقد أصبحت جهودنا علامات مميزة فى عهدنا، ونعمل على تدريب الأفارقة بأكاديمية الشرطة ليس فى مجال الأمن وحسب، وإنما لمد جسور الصلة مع الأفارقة.

وأضاف الوزير، أن الأمن الأفريقى كل لا يتجزء، فلتكن مسئولتنا واحدة قاعدتها الاستقرار، فرسالة الأمن واحدة مهما اختلفت اللغة والثقافة، وعدونا واحد وهو كل ما يهدد استقرار البلاد.

وأردف اللواء مجدى عبد الغفار، أن رجال الشرطة المصريين نجحوا فى آداء رسالتهم فاستحقوا من وطنهم كل احترام، وتحية لأرواح الشهداء من الشرطة والجيش.

وأكد: لن ينسى التاريخ ما خاضته أجهزة الأمن من معارك فى التصدى للإرهاب، وكل من حاول المساس بأمن البلاد واستقراره.

جاء ذلك خلال الاحتفال بمرور 30 عاما على إنشاء المركز الأفريقى لبحوث الشرطة لمنع الجريمة بأكاديمية الشرطة، بحضور اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، والفريق محمود حجازى رئيس أركان القوات المسلحة.

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