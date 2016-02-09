طالب بأزهر أسيوط يُشارك اليوم فى نهائى مسابقة القرآن العالمية بماليزيا

تعقد الليلة المرحلة النهائية للمسابقة العالمية لتلاوة القرآن الكريم، والمقامة فى دولة ماليزيا، ويشارك العديد من الدول العربية والإسلامية، من ضمنها جمهورية مصر العربية، ويمثلها المتسابق عبد الرحيم راضى الطالب بكلية الصيدلة جامعة الأزهر فى أسيوط؛ لتحديد المركز الأول والثانى والثالث.

ويترقب أبناء سوهاج عامة وأبناء مركز دار السلام خاصة نتيجة التصفيات فى مسابقة القرآن الكريم العالمية فى التجويد والتلاوة والمقامة فى ماليزيا، وذلك بعد وصول ابن من أبنائها إلى المراحل النهائية للمسابقة، وينافس عبد الرحيم راضى كلاً من متسابق دولة إيران ومتسابق دولة إندونيسيا، وسط منافسة شرسة على ترتيب الأول والثانى، بعد تأهله رسمياً ليمثل مصر فى المرحلة النهائية للمسابقة.

ويعتبر عبد الرحيم راضى ابن دار السلام وقرية أولاد خليفة بمحافظة سوهاج، من القلائل الذين يصلون إلى هذه المرتبة فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وتأهل عبد الرحيم راضى إلى المرحلة النهائية، وهو ممثل مصر الوحيد، ومن الممكن أن يكون ممثلاً للعرب بعد خروج معظم الدول العربية من المسابقة.

يذكر أن المسابقة تضم العديد من الدول العربية والإسلامية، بمشاركة مصرية بارزة، بعد وصول المتسابق عبد الرحيم إلى التصفيات النهائية.



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