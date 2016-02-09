أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

طالب بأزهر أسيوط يُشارك اليوم فى نهائى مسابقة القرآن العالمية بماليزيا

Google+ Print
طالب بأزهر أسيوط يُشارك اليوم فى نهائى مسابقة القرآن العالمية بماليزيا طالب بأزهر أسيوط يُشارك اليوم فى نهائى مسابقة القرآن العالمية بماليزيا
تعقد الليلة المرحلة النهائية للمسابقة العالمية لتلاوة القرآن الكريم، والمقامة فى دولة ماليزيا، ويشارك العديد من الدول العربية والإسلامية، من ضمنها جمهورية العربية، ويمثلها المتسابق عبد الرحيم راضى الطالب بكلية الصيدلة جامعة الأزهر فى أسيوط؛ لتحديد المركز الأول والثانى والثالث.

ويترقب أبناء سوهاج عامة وأبناء مركز دار السلام خاصة نتيجة التصفيات فى مسابقة القرآن الكريم العالمية فى التجويد والتلاوة والمقامة فى ماليزيا، وذلك بعد وصول ابن من أبنائها إلى المراحل النهائية للمسابقة، وينافس عبد الرحيم راضى كلاً من متسابق دولة إيران ومتسابق دولة إندونيسيا، وسط منافسة شرسة على ترتيب الأول والثانى، بعد تأهله رسمياً ليمثل مصر فى المرحلة النهائية للمسابقة.

ويعتبر عبد الرحيم راضى ابن دار السلام وقرية أولاد خليفة بمحافظة سوهاج، من القلائل الذين يصلون إلى هذه المرتبة فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وتأهل عبد الرحيم راضى إلى المرحلة النهائية، وهو ممثل مصر الوحيد، ومن الممكن أن يكون ممثلاً للعرب بعد خروج معظم الدول العربية من المسابقة.

يذكر أن المسابقة تضم العديد من الدول العربية والإسلامية، بمشاركة مصرية بارزة، بعد وصول المتسابق عبد الرحيم إلى التصفيات النهائية.

عبد الرحيم راضى الطالب بكلية الصيدلة جامعة الأزهر (1)

عبد الرحيم راضى الطالب بكلية الصيدلة جامعة الأزهر (2)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"