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قوات الجيش والمقاومة باليمن تدمر طقميين عسكريين للمليشيات فى وادى واسط

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قوات الجيش والمقاومة باليمن تدمر طقميين عسكريين للمليشيات فى وادى واسط قوات الجيش والمقاومة باليمن تدمر طقميين عسكريين للمليشيات فى وادى واسط

>سيطرت قوات الجيش والمقاومة باليمن على تبتين شمال معسكر فرضة نهم ، ودمرت طقمين عسكريين للمليشيات فى وادى واسط ، كما قصفت طائرات التحالف العربى تعزيزات عسكرية حاولت المليشيات إدخالها المنطقة لدعم عناصرها فى المعسكر المحاصر من قبل القوات من جميع الاتجاهات.

وفى محافظة الجوف شمال مأرب، استطاعت قوات الجيش والمقاومة تحقيق تقدم كبير فى مديرية خب والشعف أكبر مديريات المحافظة والتى تجاور وسيطرت على مناطق كبيرة حتى استطاعت الوصول إلى البوابة الشرقية لمعسكر الخنجر الاستراتيجى وفرضت حصارا خانقا عليه .

وأكدت مصادر المقاومة أن قوات لواء الفتح التابع للجيش وصلت إلى بوابة المعسكر تمهيدا لاقتحامه .

يذكر أن مليشيات الحوثيين وصالح كانت قد سيطرت على مدينة الحزم عاصمة المحافظة فى يونيو الماضى ، ولكن قوات الجيش والمقاومة المدعومة من قوات التحالف بدأت فى شهر أكتوبر الماضى حملة لتحرير المحافظة.

من ناحية أخرى قتل 8 من عناصر مليشيات الحوثيين وصالح وأصيب العشرات في جبهات القتال مع قوات الجيش والمقاومة بمدينة تعز .

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكري بتعز- في بيان له اليوم الثلاثاء - أن مدنيا قتل وأصيب 6 آخرون في القصف العشوائى الذى تنفذه المليشيات ضد الأحياء السكنية ، كما أصيب 6 من عناصر المقاومة فى الاشتباكات.

وأوضح أن طائرات التحالف العربى استهدفت مساء أمس مواقع تمركز المليشيات في منطقة المحجر الجديد بمدينة المخا الساحلية غرب تعز نتج عنها تدمير مخازن أسلحة ، كما استهدفت مخازن للأسلحة فى المطار القديم غرب المدينة.

وأشار إلى أن المليشيات قصفت بصواريخ الكاتيوشا عددا من القرى والأحياء غرب المدينة ومناطق ثعبات وصبر ومدينة التربة .

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مصر 365

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