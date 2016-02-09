نائب طوخ: محافظ القليوبية استجاب لطلب إعادة قيد طلاب التعليم الفنى

قال الإعلامى البرلمانى أحمد بدوى عن دائرة طوخ وقها، إن الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية استجاب للطلب الذى قدمه، وقرر إعادة قيد جميع الطلاب المفصولين من التعليم الفنى ببعض مدارس المحافظة، حرصا على مستقبلهم.

وأضاف "بدوى" لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور رضا فرحات قال إنه سيتم سحب قرار الفصل الأخير، نظرًا لظروفهم وحفاظا على مستقبلهم.

يذكر أن الطلب جاء بعد شكاوى عديدة أرسلها أولياء أمور الطلاب الذين استنفذوا عدد مرات إعادة القيد بالفصل لكثرة الغياب، مطالبين النائب بالتدخل لإعادة قيدهم، نظرا لظروفهم الخاصة.



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