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"التعليم": مراجعة وثيقة المناهج الدراسية وفق المعايير العالمية للمقررات

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"التعليم": مراجعة وثيقة المناهج الدراسية وفق المعايير العالمية للمقررات "التعليم": مراجعة وثيقة المناهج الدراسية وفق المعايير العالمية للمقررات
قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ستراجع وثيقة المناهج بحيث تضاهى المعايير العالمية ثم تضع مصفوفة المدى والتتابع الخاصة بالمناهج خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن مراجعة مناهج العلوم والرياضيات من قبل لجان متخصصة شارك فيها ما يقرب من 150 أستاذ جامعة وخبير تعد بداية الانطلاقة الصحيحة لتطوير منظومة المناهج.

وأضاف رئيس قطاع التعليم العام، لـ" اليوم السابع"، أن وثيقة المناهج لا بد وأن تحقق نواتج التعلم الحقيقية، وأيضا تكون خريطة المفاهيم الخاصة بكل مرحلة دراسية أكثر دقة، تحتوى على رؤية وتحقق الأهداف الاستراتيجية والأسس، موضحا أنه عقب مراجعتها سيتم طرحها للحوار المجتمعى، ثم يتم بعدها مراجعة المصفوفة المدى والتتابع.

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