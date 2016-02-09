"المصريين الأحرار": 70% من ميزانية وزارة الرياضة "مرتبات موظفين"

كشف الكابتن زكريا ناصف، رئيس اللجنة الرياضية بحزب المصريين الأحرار، عن أن 70 % من ميزانية وزارة الرياضة تنفق على مرتبات الموظفين بالوزارة، قائلا:" هذا أمر لا يفيدها ويجب أن تنفق هذه الميزانية على أشياء تفيد الرياضة والشباب".

وأشار زكريا ناصف، لـ"اليوم السابع"، أن قانون الرياضة الجديد الذى يعده الحزب، يتضمن 3 محاور هامة، أولها فض المنازعات الرياضية من خلال المحكمة الرياضية، التى تكون خاص بمنازعات الرياضة، والمحور الثانى هوية الأندية الرياضية، حيث أن هناك أندية لاتتوافق مع الرياضة مثل أندية البترول والشركات وغيرها، والثالث القانون يقوم على الرياضة الاقتصادية، وهو ما تم اغفاله فى المشروع المقدم من قبل وزارة الرياضة.

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