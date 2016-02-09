أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المصريين الأحرار": 70% من ميزانية وزارة الرياضة "مرتبات موظفين"

Google+ Print
"المصريين الأحرار": 70% من ميزانية وزارة الرياضة "مرتبات موظفين" "المصريين الأحرار": 70% من ميزانية وزارة الرياضة "مرتبات موظفين"
كشف الكابتن زكريا ناصف، رئيس اللجنة الرياضية بحزب المصريين الأحرار، عن أن 70 % من ميزانية وزارة الرياضة تنفق على مرتبات الموظفين بالوزارة، قائلا:" هذا أمر لا يفيدها ويجب أن تنفق هذه الميزانية على أشياء تفيد الرياضة والشباب".

وأشار زكريا ناصف، لـ"اليوم السابع"، أن قانون الرياضة الجديد الذى يعده الحزب، يتضمن 3 محاور هامة، أولها فض المنازعات الرياضية من خلال المحكمة الرياضية، التى تكون خاص بمنازعات الرياضة، والمحور الثانى هوية الأندية الرياضية، حيث أن هناك أندية لاتتوافق مع الرياضة مثل أندية البترول والشركات وغيرها، والثالث القانون يقوم على الرياضة الاقتصادية، وهو ما تم اغفاله فى المشروع المقدم من قبل وزارة الرياضة.


>زكريا ناصف: زيادة سن المعاش لـ65 كارثة ويهمش الشباب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365