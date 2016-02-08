حبس عاطل 5 سنوات استغل زوجته للعمل فى شبكة دعارة بمدينة نصر

قضت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أشرف عاصم وأمانة سر حسام الدين مصطفى، بحبس عاطل وزوجته 5 سنوات استغل زوجته للعمل فى شبكة دعارة مقابل حصوله على 300 جنيه فى اليوم، كما قضت المحكمة بحبس 3 ساقطات وقوادين 6 سنوات مع الشغل ومراقبتهم مدة مماثلة.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها إسماعيل الشيخ بسكرتارية على متولى، أن المتهمة الأولى استعانت بنجلها فى تحويل شقتها إلى وكر دعارة تستقطب فيها راغبى المتعة.

وتبين من التحقيقات أن من بين أفراد شبكة الدعارة رجل وزوجته، حيث عرضها على راغبى المتعة مقابل الحصول على أموال واعترف راغب متعة تم القبض عليه داخل الشقة على المتهمين، مؤكدا أنه دفع 300 جنيه مقابل ممارسة الجنس فى الساعة، وأمرت النيابة بإخلاء سبيله.