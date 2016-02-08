أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطل 5 سنوات استغل زوجته للعمل فى شبكة دعارة بمدينة نصر

Google+ Print
حبس عاطل 5 سنوات استغل زوجته للعمل فى شبكة دعارة بمدينة نصر حبس عاطل 5 سنوات استغل زوجته للعمل فى شبكة دعارة بمدينة نصر
قضت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أشرف عاصم وأمانة سر حسام الدين مصطفى، بحبس عاطل وزوجته 5 سنوات استغل زوجته للعمل فى دعارة مقابل حصوله على 300 جنيه فى اليوم، كما قضت المحكمة بحبس 3 ساقطات وقوادين 6 سنوات مع الشغل ومراقبتهم مدة مماثلة.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها إسماعيل الشيخ بسكرتارية على متولى، أن المتهمة الأولى استعانت بنجلها فى تحويل شقتها إلى وكر دعارة تستقطب فيها راغبى المتعة.

وتبين من التحقيقات أن من بين أفراد شبكة الدعارة رجل وزوجته، حيث عرضها على راغبى المتعة مقابل الحصول على أموال واعترف راغب متعة تم القبض عليه داخل الشقة على المتهمين، مؤكدا أنه دفع 300 جنيه مقابل ممارسة الجنس فى الساعة، وأمرت النيابة بإخلاء سبيله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل