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"صحة الإسماعيلية": حملة تطعيم ضد شلل الأطفال من 21 إلى 24 فبراير الجارى

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"صحة الإسماعيلية": حملة تطعيم ضد شلل الأطفال من 21 إلى 24 فبراير الجارى "صحة الإسماعيلية": حملة تطعيم ضد شلل الأطفال من 21 إلى 24 فبراير الجارى
أعلن الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أنه فى إطار خطة الدولة للحفاظ على خلو من مرض شلل الأطفال من خلال التطعيم الروتينى، ومن خلال الحملات القومية قررت وزارة الصحة تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 21/ 2 /2016 ولمدة أربع أيام لجميع الأطفال، وذلك من عمر يوم إلى خمس سنوات للمصريين وغير المصريين المقيمين بمصر.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن التطعيم يتم فى الريف من خلال فرق متحركة من منزل إلى منزل وبفرق ثابتة فى الوحدات وبعض المواقع المميزة وفى المدن يتم التطعيم عن طريق فرق متحركة من منزل إلى منزل وفرق ثابتة فى مكاتب الصحة، وذلك اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى 4 عصراً بالنسبة للفرق المتحركة أما الفرق الثابتة من 8 صباحاً إلى 8 مساءاً.

كما يتم الأعداد من قبل مديرية الصحة للحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى، والمقرر تنفيذها خلال نفس الفترة من 21 فبراير إلى 24 فبراير 2016.

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مصر 365

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