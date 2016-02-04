"صحة الإسماعيلية": حملة تطعيم ضد شلل الأطفال من 21 إلى 24 فبراير الجارى

أعلن الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أنه فى إطار خطة الدولة للحفاظ على خلو مصر من مرض شلل الأطفال من خلال التطعيم الروتينى، ومن خلال الحملات القومية قررت وزارة الصحة تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 21/ 2 /2016 ولمدة أربع أيام لجميع الأطفال، وذلك من عمر يوم إلى خمس سنوات للمصريين وغير المصريين المقيمين بمصر.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن التطعيم يتم فى الريف من خلال فرق متحركة من منزل إلى منزل وبفرق ثابتة فى الوحدات وبعض المواقع المميزة وفى المدن يتم التطعيم عن طريق فرق متحركة من منزل إلى منزل وفرق ثابتة فى مكاتب الصحة، وذلك اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى 4 عصراً بالنسبة للفرق المتحركة أما الفرق الثابتة من 8 صباحاً إلى 8 مساءاً.
كما يتم الأعداد من قبل مديرية الصحة للحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى، والمقرر تنفيذها خلال نفس الفترة من 21 فبراير إلى 24 فبراير 2016.