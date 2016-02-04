رئيس مركز الفرافرة: اشتباكات المهربين وقوات الأمن خارج نطاق المحافظة

قال اللواء محمد العدوى رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادى الجديد لـ"اليوم السابع"، أن الاشتباكات التى وقعت بين قوات حرس الحدود ومهربين ليست داخل نطاق المحافظة ولكن فى نقطة الكيلو 50 من الواحات البحرية باتجاة واحة سيوة التابعة لمحافظة الجيزة، حيث أسفرت عن استشهاد ضابط وصف ضابط واصابة مجند نتيجة تبادل إطلاق النار.

وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط كميات من السجائر والبضائع المهربة وجارى تمشيط المنطقة الصحراوية الواقعة بين محافظتى الجيزة والوادى الجديد لضبط الجناة.

وأضاف مصدر أمنى،بأنه أصيب إبراهيم جمعة جبريل مهرب بطلق نارى بالكتف الأيمن وعبدالحميد سعيد عبد المولى مهرب بطلق نارى فى الفخذ الأيمن، كما تم العثور على جثتين مجهولى الهوية.

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