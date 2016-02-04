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ظلت غاضبة على زوجها الذي يتأخر دائما حتى عرفت قدر تعبه و عمله و هي تغسل ثيابه

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ظلت غاضبة على زوجها الذي يتأخر دائما حتى عرفت قدر تعبه و عمله و هي تغسل ثيابه ظلت غاضبة على زوجها الذي يتأخر دائما حتى عرفت قدر تعبه و عمله و هي تغسل ثيابه

الزواج هو حلم كل فتاه في عالمنا هذا فكل فتها لديها حلم واحد في حياتها وهو الزاوج فالفتاه المحترمه تقوم بالمحافظه علي نفسها ولا تقوم بمصادقة الشباب مثل ماتفعل البنات الغير محترمة وتفعل هذا حفاظا علي نفسها وأن تكون مستعدة للزواج وتكون راجيه من الله أن يرزقها شاب شتق الله بها ويحترمها ويكون شاب محترم ذو سمعه طيبه ويكون من أهل طيبون وأن يكون أهله محترمون ويتقوا لله واليوم الذي تتزوج فيه يكون أسعد يوم في حياتها فهو اليوم الذي عاشت تحلم به طوال حياتها وتنتظره منذ صغرها فالزواج يعتبر من أفضل الأشياء في الدنيا

يكون يداة قاسيتان علية .فهي أصبحت منزعجة من زوجها الذي يعود من عملة متأخرا بالرغم من أنة يحب البقاء معها في المنزل .وهنا لاحظت الفرق بين حياتها وحياتة فهي زوجها ملابسة غامقة اللون وعليها بقع بسبب كثرة العمل وهي ملابسها تنصع من البياض لانها لاتتعرض لمتاعب العمل وكذلك يعمل لفترات طويلة ويداة خشنتان من كثرة العمل ومع ذلك فهو يسعدني بالحب في حياتي

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