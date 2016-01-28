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نفوق جديد للأسماك بمحافظة المنوفية يتسبب فى إيقاف محطة مياه "تلا"

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نفوق جديد للأسماك بمحافظة المنوفية يتسبب فى إيقاف محطة مياه "تلا" نفوق جديد للأسماك بمحافظة المنوفية يتسبب فى إيقاف محطة مياه "تلا"
أكد العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إيقاف محطة مياه دلكا بمركز ومدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك لوجود أسماك نافقة فى الترعة المغذية للمحطة.

وأضاف العميد محيى الصيرفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم على الفور تشغيل الآبار الارتوازية بالمنطقة، وذلك لحين قيام وزارة الصحة بأخذ عينات من الترعة وتحليلها وتحديد موعد تشغيل المحطة مرة أخرى.

وأوضح المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المناطق التى تغذيها المحطة لم يحدث بها انقطاع للمياه بسبب تشغيل الآبار الارتوازية، مشيرا إلى أن إيقاف المحطة هو قرار احترازى لحين إصدار قرار من وزارة الصحة بتشغيلها والتأكد من جودة المياه فى الترعة المغذية.

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مصر 365