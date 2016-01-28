تقرير - رسالة من إدارة بايرن للاعبين تتسبب في ' توتر أجواء الفريق '

(إفي): زعم الموقع الإلكتروني لمجلة (كيكر) الرياضية الألمانية اليوم الخميس أن الأجواء داخل نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم "ليست جيدة"، بعد قيام إدارة النادي ببعث رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى اللاعبين تحثهم فيها على "حسن التصرف".

ونقلت المطبوعة عن لاعب بالفريق البافاري، لم يرغب في الكشف عن اسمه، أن العلاقة المتداعية تعود من جانب إلى كثرة الإصابات التي تضرب اللاعبين، وإلى "العلاقة الداخلية بين المدرب والفريق" من جانب آخر.

وعلى ما يبدو، فإن بعض تصرفات من اللاعبين لا تروق للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، وهو ما دفع إدارة النادي للكشف عن ذلك في رسالة بريد إلكتروني "غاضبة" بعثت بها الأسبوع الماضي بحسب المجلة.

ومن بين أمور كثيرة، تطالب إدارة النادي البافاري اللاعبين بالإخطار رسميا بأيام الإجازة التي يحصلون عليها من أجل تجنب رحلات غير ضرورية -بعضها إلى الخارج- قد تؤثر على مردود الفريق قبل مباراة ما.

ويزيد المدرب من الضغوط على لاعبيه، لأنه نفسه يشعر بضغوط، بالنظر إلى تبقي أشهر قليلة في رحلته مع الفريق، التي يرغب في إنهائها بتحقيق ألقاب بحسب (كيكر).

وتحديدا في الأسبوع الذي سبق مباراة هامبورج، التي فاز فيها بايرن بهدفين لواحد، ألمح جوارديولا للاعبيه بأنه كان ينتظر منهم قدرا أكبر من المهنية، وفقا للمجلة التي تضيف أنه تم التطرق داخليا إلى احتمالية فرض حظر على عناصر الفريق.

وعموما يطالب المدرب لاعبيه بانضباط أكبر فيما يتعلق بتناول الطعام، ومواقيت النوم، وما يقومون به في أوقات فراغهم.