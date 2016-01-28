بالصور.. محافظ القليوبية يحيل رئيس بنها السابق للتحقيق

أصدر اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، صباح اليوم، قرارا بايقاف المحاسب السيد موسى رئيس مدينة بنها السابق، والمهندس عبد الله العمرى مدير الإدارة الهندسية، والمهندس حمدى عبد العال مدير التنظيم، وإيقافهم عن العمل، وإحالتهم للتحقيق العاجل، وذلك بسبب تقاعسهم عن إجراء مخالفة لعقارين مخالفين مجاورين لمسجد العراقى بقرية أتريب بمدينة بنها.

كما تسبب العقاران المخالفان بتشققات بمئذنة المسجد، وأثارت حالة من الرعب والفزع للسكان المحيطين بجوار المسجد، خوفا من سقوط المئذنة فى أى وقت وتتسبب فى وقوع كوارث بالمنطقة .

وكانت اليوم السابع نشر أمس، مناشدة من المواطنين لمحافظ القليوبية، وعلى الفور استجاب الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، لما تم نشره بـ"اليوم السابع"، وتفقد المحافظ أمس المسجد، وقرر المحافظ على الفور، بسرعة تدعيم وترميم مئذنة المسجد، حرصا على أرواح المواطنين، وذلك بناء على قرار اللجنة الدائمة للمنشآت الآيلة للسقوط والترميمات بمجلس مدينة بنها، والتى أمر المحافظ بإرسالها على الفور لدى علمه بميل المئذنة.

وبعد أن قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة بنها بمعاينة العقارين المخالفين بناحية شارع الترعة بمنطقة أتريب والمجاورة لمئذنة مسجد العراقى، حيث صدر قرار بالتدعيم والترميم للمئذنة وفصل كل المرافق عن العقار المخالف وطالب المحافظ من اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، بتفعيل قرارات الإزالة الصادرة للعقارين، وتم فرض الحراسة لعدم استمرار الأعمال المخالفة من قبل قسم ثان شرطة بنها، وبدأت أعمال إزالة الأدوار المخالفة.

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