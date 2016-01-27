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الرئيس السودانى يصدر قراراً بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان

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الرئيس السودانى يصدر قراراً بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان الرئيس السودانى يصدر قراراً بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان
أصدر الرئيس السودانى عمر البشير اليوم الاربعاء قرارا يقضى بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان .

كما وجه الرئيس البشير الجهات المختصة باتخاذ كافة التدابير لتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، بحسب وكالة الانباء السودانية (سونا).

يشار إلى ان السودان أغلق حدوده مع دولة جنوب السودان عام 2013، بسبب اتهام الخرطوم لجوبا بإيواء المتمردين السودانيين ودعمهم.

جاء قرار البشير عقب إعلان رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مؤخرا سحب وحدات جيش بلاده من الحدود مع السودان.

كما أعرب سلفاكير ميارديت عن استعداد دولة جنوب السودان للتطبيع الكامل مع السودان .
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