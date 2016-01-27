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مديرية التربية والتعليم: علوم الإعدادية فى مستوى الطالب المتوسط بجنوب سيناء

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مديرية التربية والتعليم: علوم الإعدادية فى مستوى الطالب المتوسط بجنوب سيناء مديرية التربية والتعليم: علوم الإعدادية فى مستوى الطالب المتوسط بجنوب سيناء
تفقد محمد عقل وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء امتحانات اليوم قبل الأخير لامتحانات الشهادة الإعدادية.

شملت جولة محمد عقل عددًا من لجان العاصمة طور سيناء، التى تؤدى بها آخر امتحانات الشهادة الابتدائية فى الفصل الدراسى الأول، واليوم قبل الأخير لامتحانات الشهادة الإعدادية، للاطمئنان على سير الامتحانات.

واطمأن عقل على سير الامتحانات بدون شكاوى فى مادة العلوم للشهادة الإعدادية، والدراسات الاجتماعية للشهادة الابتدائية، حيث جاء الاختبار فى مستوى الطالب المتوسط، ولم تخرج الأسئلة عن الكتب المقررة والمنهج.

وشدد عقل خلال جولته على رؤساء اللجان بتوفير سبل الراحة للطلاب لتمكينهم من تأدية امتحاناتهم فى مناخ ملائم، وعدم منع الطلاب من استخدام الحمام، نظرا لبرودة الجو.

يذكر أنه اختتمت، اليوم الأربعاء، امتحانات الشهادة الابتدائية بينما تختتم غداً امتحانات الشهادة الإعدادية.

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