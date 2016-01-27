نائب برلماني: وزير الزراعة يقضي على القمح في مصر

أكد النائب هشام الحصري عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء “أن أول طلب إحاطة سيقدمه في البرلمان سوف يكون ضد وزير الزراعة عصام فايد”

وأضاف الحصري أن وزير الزراعة قرار تحديد سعر بيع القمح حسب الاسعار العالمية و صرف دعم 1300 جنية في الفدان الواحد للفلاحين وهو ما سيضر بزراعة القمح والفلاح في مصر”، على حد قوله.

وأكد أن “تحديد السعر بنفس الاسعار العالمية سينهي على زراعة القمح ولن يغطي تكلفة زراعة الفدان بالنسبة للفلاح”.

وأشار إلى “أن الدولة يجب أن تحفيز الفلاح على الزراعة والعودة للسعر السابق وهو 420 جنية للاردب” .

وأوضح الحصري أن هناك قوانين عليها لغط كبيراهمها قانون الخدمة المدنية وأنه كان يتعين على الحكومة تعديل القانون قبل عرضة علي المجلس لتلافي الصراع بين الحكومة والمجلس وفي النهاية المجلس سيد قراره ورفضنا القانون”،