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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالبحيرة

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالبحيرة ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بدائرة المحافظة والمحافظات المجاورة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ضبط كل من "م .ش. ع" 32 سنة عاطل ومقيم أبو المطامير مسجل شقى خطر تحت رقم 1739 سرقات عامة والسابق اتهامه فى 29 قضية، و"م. ع. م" 48 سنة عاطل و"ر. ع. ا" 29 سنة عاطل ومقيما سيدى غازى مركز كفر الدوار و"م .ع. خ" 30 سنة ومقيم أبو المطامير بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع من الطرق العامة وإعادتها لمالكيها متخذين من دائرة المحافظة والمحافظات المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبط جميع المتهمين حال استقلالهم السيارة رقم (س ل م 4967) ماركة شيفروليه دبابة ربع نقل موديل 2015 المبلغ بسرقتها وبحوزتهم مبلغ 28 ألف جنيه كما ضبط بحوزة الثانى بندقية آليه عيار 62ر7 × 39 وعدد 13 طلقة من ذات العيار.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1483 جنح مركز شرطة أبو المطامير لسنة 2016.

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مصر 365