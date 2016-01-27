محافظ القليوبية يدعم ويرمم مأذنة مسجد العراقى بأتريب ببنها

فى استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع" لحالة الرعب بين الأهالى بعد ظهور تشققات بمأذنة أحد المساجد بمنطقة اتريب ببنها.

قرر اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، صباح اليوم بسرعة تدعيم وترميم مئذنة المسجد، حرصا على أرواح المواطنين وذلك بناء على قرار اللجنة الدائمة للمنشآت الآيلة للسقوط والترميمات بمجلس مدينة بنها، والتى أمر المحافظ بإرسالها على الفور لدى علمه بميل المأذنة.

وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة بنها بمعاينة العقارين المخالفين بناحية شارع الترعة بمنطقة أتريب والمجاورة لمأذنة مسجد العراقى، حيث صدر قرار بالتدعيم والترميم للمأذنة وفصل كل المرافق عن العقار المخالف وطالب المحافظ من مدير أمن القليوبية بتفعيل قرارات الإزالة الصادرة للعقارين، وتم فرض الحراسة لعدم استمرار الأعمال المخالفة من قبل قسم ثانى شرطة بنها.

- بالصور.. تشققات بمأذنة مسجد الترعة بمنطقة اتريب ببنها تتسبب فى رعب المواطنين