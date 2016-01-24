سعد الجيوشى: ديون وزارة النقل 50 مليار جنيه بسبب الإدارة الفاشلة

أكد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، أن وزارة النقل مديونة بـ50 مليار جنيه وأنه لا يوجد أى مبرر لهذه الديون سوى الإدارة الفاشلة وعدم الاستفادة من إمكانات قطاع النقل فى مصر سواء السكة الحديد أو مترو الأنفاق والموانى البحرية والنهرى والبرية وأيضا الطرق والكبارى.

وأضاف الجيوشى، خلال اجتماع مع نخبة من كبار الخبراء فى مجال النقل والاستثمار والاقتصاد والتنمية البشرية واللوجستيات بهدف كيفية تنشيط الجانب الاقتصادى للوزارة بجانب دورها الخدمى، أنه يجب وقف نزيف خسائر قطاعات النقل ثم تحويل هذه الخسائر إلى مكاسب حتى لا تكون عبئا على موازنة الدولة.

وأكد الجيوشى، حسب بيان اليوم، أن قطاع النقل سوف ينهض فى وقت قريب ويكون قاطرة التنمية فى مصر لأن موقعها الجغرافى يؤهلها لكى تكون جاذبة للاستثمار فى النقل، وقال: لدى الوزارة حزمة كبيرة من المشروعات المطروحة على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

وأضاف أن كل الخبراء الأعضاء فى لجنة البناء الاقتصادى لوزارة النقل متطوعون بخبرتهم وفكرهم ووقتهم وبدون أى مقابل ومنهم الدكتور أسامة عقيل، والدكتور يحيى قدرى، والدكتور حلمى البشيشى، والدكتور سعد الزنط، والدكتور محمد على.

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