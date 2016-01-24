نائب عن طنطا: سأعرض ملفات تتعلق بقرى الدائرة على المحافظ خلال اجتماع اليوم

قال الدكتور سمير الخولى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، إن هناك عددًا من الملفات سيتم طرحها أمام اللواء أحمد ضيف صقر محافظة الغربية فى الاجتماع المقرر له مساء اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة.

وأوضح "الخولى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من بين تلك الملفات تبرع أهالى قرية تلبنت قيصر مركز طنطا بقطعة أرض مساحتها 6 قراريط لتوسعة المدرسة الإعدادى، وإلحاق الـ6 فصول للمرحلة الإعدادية على مدرسة برما الثانوية.

وأضاف النائب، أن هناك مشاكل أخرى متعلقة بالصرف الصحى تتمثل فى عدم إدراج قرى دفرة وكفر خضر وكفر مسعود والترسة والشرفا وكفر الساحل وكفر العراقى والمنشية الجديدة فى خطط مشروعات الصرف الصحى، بالرغم من إدراج بعض العزب التابعة للقرى الأم فى مشروعات الصرف.

وعدم الانتهاء من مشروعات الصرف المغطى منذ أكثر من 5 سنوات، بالرغم من تشوين المواسير اللازمة لتلك المشاريع وتركيز الوحدات المحلية بالقرى الأم على القرى الأم فقط، وترك العزب التابعة لها، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة على خطط الصرف بالقرى كقرى كفر المنصورة وتلبنت قيصر وشقرف، وسعى المسئولين لتحميل الأهالى جزء من توصيلات الصرف، وهذا غير جائز مثلما حدث فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث تم تجميع 240 ألف جنيه من الأهالى بقرية كفر المنصورة، ولم تستخدم تلك الأموال فى المشروع.

وأضاف النائب، سأعرض على المحافظ أيضًا المشكلة المتعلقة بالمعهد الأزهرى بكفر خضر، والذى تبرع الأهالى بأرض المعهد وتكفلوا ببنائه على أعلى مستوى، ورفض الأزهر استلامه بحجة ضرورة غلق الشارع الملاصق للمعهد.