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"بيطرى القاهرة":ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بمطعم سورى بمصر الجديدة

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"بيطرى القاهرة":ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بمطعم سورى بمصر الجديدة "بيطرى القاهرة":ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بمطعم سورى بمصر الجديدة
قال الدكتور أحمد نبيل أحد أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، إن حملة للتفتيش على اللحوم بالقاهرة تمكنت من ضبط كميات من اللحوم والدواجن والرومى والمفروم غير الصالح للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر وبدون بيانات، بأحد المطاعم السورية واليمنية الشهيرة بمصر الجديدة والنزهة.

وأضاف نبيل، لـ"اليوم السابع"، أنه تم اتخاذ اللازم للتخلص من المضبوطات وإعدامها بمحرقة المجزر الآلى بالبساتين، مشيرًا إلى أن الحملة بالاشتراك مع مباحث ، وبتوجيهات من الدكتور السيد عبيد مدير المديرية، والدكتور أشرف الهوارى مدير إدارة التفتيش على اللحوم.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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