أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سلطات المطار تضبط لوحات اتصالات فى جهازى "ميكسر" بطرد بريدى قادم من الصين

Google+ Print
سلطات المطار تضبط لوحات اتصالات فى جهازى "ميكسر" بطرد بريدى قادم من الصين سلطات المطار تضبط لوحات اتصالات فى جهازى "ميكسر" بطرد بريدى قادم من الصين
ضبطت جمارك البريد السريع بقرية البضائع بمطار القاهرة، اليوم الأحد، ثالث محاولة لتهريب لوحتى اتصالات محظور حيازتها بدون موافقات داخل جهازى ميكسر صوت بطرد بريدى قادم من الصين، وتم احتجاز المضبوطات وتحرير محضر ضد صاحب الطرد.

اليوم السابع -1 -2016

صرح حسام حسن مدير عام الحركة بقرية البضائع، أنه أئناء أعمال الكشف والتفتيش على طرد شخصى بوزن 6 كيلو وارد من الصين يحتوى على عدد مكسر صوت، وبفتحه تبين وجود لوحة اتصالات لا تخص جهاز المكسر بإجمالى عدد 2 لوحة و عدد 32 انتينا.

اليوم السابع -1 -2016

وبالعرض على عبد المنعم عليوة مدير عام جمارك طرود البريد، ومحمد محمود رئيس الادارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، أمرا بحجز الطرد والعرض على جهاز الاتصالات لتحديد الوحات المضبوطة.

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365