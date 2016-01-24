سلطات المطار تضبط لوحات اتصالات فى جهازى "ميكسر" بطرد بريدى قادم من الصين

ضبطت جمارك البريد السريع بقرية البضائع بمطار القاهرة، اليوم الأحد، ثالث محاولة لتهريب لوحتى اتصالات محظور حيازتها بدون موافقات داخل جهازى ميكسر صوت بطرد بريدى قادم من الصين، وتم احتجاز المضبوطات وتحرير محضر ضد صاحب الطرد.

صرح حسام حسن مدير عام الحركة بقرية البضائع، أنه أئناء أعمال الكشف والتفتيش على طرد شخصى بوزن 6 كيلو وارد من الصين يحتوى على عدد مكسر صوت، وبفتحه تبين وجود لوحة اتصالات لا تخص جهاز المكسر بإجمالى عدد 2 لوحة و عدد 32 انتينا.

وبالعرض على عبد المنعم عليوة مدير عام جمارك طرود البريد، ومحمد محمود رئيس الادارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، أمرا بحجز الطرد والعرض على جهاز الاتصالات لتحديد الوحات المضبوطة.



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