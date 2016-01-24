بالأسماء.. قرار جمهورى بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة من ٣٠ شخصية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم ١٩ لسنة ٢٠١٦، بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة.

ويتشكل المجلس من كل من، الدكتورة عزة أحمد عبد المقصود هيكل، ودينا حسين محمود حسين، ومارى لويس يوسف بشارة، والدكتورة أحلام محمد حنفى حسن، والدكتورة نسرين إبراهيم محمد البغدادى، والدكتورة هبة هجرس أحمد هجرس، ومايا محمد عبد المتعم مرسى، ودولت عيسى محمد على سويلم، والدكتور سعد الدين مسعد أحمد حسن الهلالى، والدكتورة إيناس مصطفى حسن عبد الدايم، ومحمد محمود محمد صبح، والقاضية امل محمود عطا عنار، والقاضى سناء سيد أحمد خليل، وسوزان يوسف أحند القلينى.

وشمل القرار كذلك تعيين، مكة عبد اللاهى عبد المولى أحمد، وسهام محمد عز الدين جبريل، والدكتورة نادية اسكندر زخارى شنودة، وسها سليمان حسين الديسياوى، ومنى عمر محمد عطية، والدكتور أحمد عبد الله زايد حجاب، والدكتور نبيل صموئيل أبادير مسعد، ونشوى عبد المنعم السيد عوض، والدكتورة هند محمد ممدوح حنفى، والدكتورة رانيا يحى سعد زغلول، والدكتور ماجد إبوجراهيم محمد عثمان، وعمرو عبد الحميد سليمان محمود، وماجدة أحمد إسماعيل، وسناء أحمد محمد جمال الدين، وندى مصطفى فتحى محمد دراز، والدكتورة نجوى حسين أحمد خليل.