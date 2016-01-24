أخيرا.. اكتشاف سبب الإصابة بالزهايمر.. طحالب نهرية تفرز مواد سامة

اكتشف فريق من الباحثين والعلماء البريطانيين مؤخراً أن سبب الإصابة بمرض الزهايمر، هو نوع من الطحالب تنمو فى الأنهار والبحيرات والمخازن خلال فصل الصيف، وتعرف باسم الطحالب الخضراء المزرقة.

وأوضح الباحثون، وفقا ما نشرته المجلة الطبية "Proceedings of the Royal Society B": تم التوصل إلى أول دليل علمى يثبت أن هناك مادة كيميائية سامة تنتجها الطحالب تتسبب فى الإصابة بهذا المرض الخطير، وتعرف هذه المادة بـ"BMAA"، وقد تنتقل إلينا عبر تناول أطعمة السى فود والنباتات الموجودة فى البحيرات والأنهار، حيث تنمو هذه الطحالب، خاصة ً فى فصل الصيف.

وتتسبب مادة " BMAA" فى ظهور طبقة على المخ من البلاك أو اللويحات الضارة (مزيج من الدهون والكولسترول والمواد الضارة)، وهذه الطبقة شبيهة بالمواد المتراكمة فى الدماغ حال الإصابة بالزهايمر، كما تتسبب هذه المادة فى رفع فرص الإصابة بداء "العصبون الحركى".

وداء العصبون الحركى هو خلل يصيب الخلايا العصبية الحركية الموجودة فى الجهاز العصبى المركزى، وهذه الخلايا العصبية تتحكم فى العضلات الإرادية أو اللا إرادية، ومن أشهر أنواع داء العصبون الحركى التصلب الجانبى الضمورى.

ويعد الزهايمر أحد أكثر صور مرض الخرف شيوعاً، ويصاب الإنسان بخلل شديد فى ذاكرته وقدرته على التركيز والتعلم نتيجة حدوث انكماش فى المخ وتراكم طبقة البلاك عليه، ولا يوجد علاج للمرض حتى الآن، وتم تسميته على اسم العالم الألمانى الذى اكتشفه.