أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

فرق الأطفاء تسيطر على الحرائق بخزانات النفط بمنطقة الهلال النفطى الليبية

Google+ Print
فرق الأطفاء تسيطر على الحرائق بخزانات النفط بمنطقة الهلال النفطى الليبية فرق الأطفاء تسيطر على الحرائق بخزانات النفط بمنطقة الهلال النفطى الليبية

>أكد الناطق باسم جهاز حرس المنشآت النفطية الليبية فرع الوسطى ، على الحاسي، أن فرق الإطفاء بالشركات النفطية تمكنت من السيطرة على الحرائق التى اندلعت فى خزانات النفط التابعة لشركة الهروج بمنطقة الهلال النفطى.

وقال الحاسى ، فى تصريح صحفى اليوم، إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد ألسنة اللهب، ولاتزال النيران خفيفة بالخزانات، وسيتم إخمادها بشكل نهائى خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن عمليات الإطفاء كانت بمجهودات ذاتية، وفى انتظار جهات الاختصاص لإعداد التقرير الخاص بحصر الأضرار.

وكان المستشار الإعلامى للمؤسسة الوطنية للنفط، حمد المنفي، قد صرح فى وقت سابق إن إصابات لحقت بخزانين تابعين لشركة "الهروج"، جراء الاشتباكات بين تنظيم "داعش " وجهاز حرس المنشآت النفطية،مما أدى لاشتعالهما وامتداد النيران إلى باقى الخزانات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365