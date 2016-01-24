فرق الأطفاء تسيطر على الحرائق بخزانات النفط بمنطقة الهلال النفطى الليبية

>أكد الناطق باسم جهاز حرس المنشآت النفطية الليبية فرع الوسطى ، على الحاسي، أن فرق الإطفاء بالشركات النفطية تمكنت من السيطرة على الحرائق التى اندلعت فى خزانات النفط التابعة لشركة الهروج بمنطقة الهلال النفطى.

وقال الحاسى ، فى تصريح صحفى اليوم، إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد ألسنة اللهب، ولاتزال النيران خفيفة بالخزانات، وسيتم إخمادها بشكل نهائى خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن عمليات الإطفاء كانت بمجهودات ذاتية، وفى انتظار جهات الاختصاص لإعداد التقرير الخاص بحصر الأضرار.

وكان المستشار الإعلامى للمؤسسة الوطنية للنفط، حمد المنفي، قد صرح فى وقت سابق إن إصابات لحقت بخزانين تابعين لشركة "الهروج"، جراء الاشتباكات بين تنظيم "داعش " وجهاز حرس المنشآت النفطية،مما أدى لاشتعالهما وامتداد النيران إلى باقى الخزانات.