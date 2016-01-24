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معهد طبى أمريكى: القلب يفكر ويفهم ويتذكر ومسئول عن توجيه المخ

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معهد طبى أمريكى: القلب يفكر ويفهم ويتذكر ومسئول عن توجيه المخ معهد طبى أمريكى: القلب يفكر ويفهم ويتذكر ومسئول عن توجيه المخ
أكد الدكتور محمود الشربينى أستاذ طب الحالات الحرجة والعناية المركزة، أن آخر حقيقة علمية توصل إليها العلماء من خلال الدراسات والأبحاث الطبية التى أجريت على القلب، كشفت أن القلب ليس مجرد عضو عضلى مجوف يدفع الدم ضمن جهاز الدوران بما يشبه عمل المضخة، ولكنه يحتوى على أكثر من ٤٠ ألف خلية عصبية معقدة لاتزال مجهولة حتى الآن للعلماء.

وقال الشربينى - فى تصريح خاص اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن العلماء أشاروا فى نتائجهم إلى أن القلب يفكر ويعقل ويفهم ويتذكر، مشيرا إلى أن معهد رياضيات القلب الأمريكى خرج بنتيجة تؤكد أن للقلب دورا مهما فى العواطف والأحاسيس والإدراك والتعلم، وأن له مجالا كهربيا أقوى من المخ بكثير، كما أنه مسئول عن توجيه المخ وأجهزة الجسم لأداء عملهم.

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