أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

القلق النفسى يصيبك بالاضطرابات المعوية..اهدا يا بابا

Google+ Print
القلق النفسى يصيبك بالاضطرابات المعوية..اهدا يا بابا القلق النفسى يصيبك بالاضطرابات المعوية..اهدا يا بابا
القلق النفسى والتوتر من أبرز الأسباب التى تؤثر بصورة مباشرة على العديد من العمليات الحيوية فى جسم الإنسان.

هرمونات يفرزها الجسم عند التوتر النفسى


>وهناك العديد من الأعراض المصاحبة للتوتر النفسى، وتحدث بشكل أساسى نتيجة اضطراب الهرمونات الذى يعترى الجسم فى تلك الحالة.

ويؤكد استشارى الأمراض النفسية الدكتور جمال فرويز، أن فى حالة تعرض الجسم للتوتر النفسى ونوبات الخوف والقلق، يفرز هرمونات معينة على رأسها الأدرينالين والنور أدرينالين، وإفراز تلك الهرمونات بنسب أعلى من الطبيعى يصاحبه العديد من الأعراض الظاهرة على معظم أعضاء الجسم، ويؤثر بصورة مباشرة على عملها.

الاضطرابات المعوية والقلق النفسى


>وتعد المعدة من الأعضاء التى يتأثر عملها بصورة مباشرة باضطراب الهرمونات الناتج عن التوتر النفسى، وكما يقول فرويز: فى حالة مواجهة الإنسان نوبة من التوتر النفسى أو القلق أو الخوف يفرز جسمه عددا من الهرمونات السابق ذكرها، والتى تؤثر على تدفق الدم فى جميع الأعضاء، كما تؤثر على عمل بعض العضلات الهامة ومنها عضلة الأمعاء، وتلك الحالة تؤدى للإصابة ببعض الأعراض المعوية على رأسها نوبات الإسهال وانتفاخ القولون والتقلصات المعوية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365