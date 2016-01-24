القلق النفسى يصيبك بالاضطرابات المعوية..اهدا يا بابا

هرمونات يفرزها الجسم عند التوتر النفسى

القلق النفسى والتوتر من أبرز الأسباب التى تؤثر بصورة مباشرة على العديد من العمليات الحيوية فى جسم الإنسان.>وهناك العديد من الأعراض المصاحبة للتوتر النفسى، وتحدث بشكل أساسى نتيجة اضطراب الهرمونات الذى يعترى الجسم فى تلك الحالة.

ويؤكد استشارى الأمراض النفسية الدكتور جمال فرويز، أن فى حالة تعرض الجسم للتوتر النفسى ونوبات الخوف والقلق، يفرز هرمونات معينة على رأسها الأدرينالين والنور أدرينالين، وإفراز تلك الهرمونات بنسب أعلى من الطبيعى يصاحبه العديد من الأعراض الظاهرة على معظم أعضاء الجسم، ويؤثر بصورة مباشرة على عملها.

الاضطرابات المعوية والقلق النفسى

>وتعد المعدة من الأعضاء التى يتأثر عملها بصورة مباشرة باضطراب الهرمونات الناتج عن التوتر النفسى، وكما يقول فرويز: فى حالة مواجهة الإنسان نوبة من التوتر النفسى أو القلق أو الخوف يفرز جسمه عددا من الهرمونات السابق ذكرها، والتى تؤثر على تدفق الدم فى جميع الأعضاء، كما تؤثر على عمل بعض العضلات الهامة ومنها عضلة الأمعاء، وتلك الحالة تؤدى للإصابة ببعض الأعراض المعوية على رأسها نوبات الإسهال وانتفاخ القولون والتقلصات المعوية.