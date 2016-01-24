القبض على 3 طلاب بحوزتهم مواد مخدرة بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض 3 طلاب بحوزتهم كمية من الهيروين، بقصد الاتجار وترويج الهيروين المخدر لشباب منطقة حى مكة بالمنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، بضبط كل من "عماد.س"، "محمد. م " و"رمضان. ر" جميعهم طلاب وبحوزتهم 300 جرام هروين بقصد الاتجار وترويج الهيروين المخدر لشباب منطقة حى مكة بالمنيا، وأنهم يقومون ببيع الهيروين مقابل مبالغ مالية فى ساعات متأخرة من الليل وتحت جنح الظلام، وعلى الفور تم عرض المعلومات على قيادات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وبعد تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة، داهمت قوة من مكتب مكافحة المخدرات بالمنيا المكان، الذى يتم فيه بيع وتعاطى الهروين بأحد شوارع حى مكة وتم ضبط المتهمين.