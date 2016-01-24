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سقوط "توحه الجارية" و"حرنكش" الهربين من أحكام قضائية بطنطا

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سقوط "توحه الجارية" و"حرنكش" الهربين من أحكام قضائية بطنطا سقوط "توحه الجارية" و"حرنكش" الهربين من أحكام قضائية بطنطا
تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية مطلوبين فى قضيتى قتل عمد وهروب من المؤسسة العقابية.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا والقوة المرافقة له، من ضبط المتهمين "عبد الحميد.ع.م" وشهرته" توحه الجارية" – 43 سنة عاطل – مقيم منطقة كندليه دائرة القسم ومطلوب ضبطه فى القضية رقم 18847جنايات القسم لسنة 2012 "قتل عمد" ، "احمد.ع.ال" وشهرته "حرنكش" – 18سنة عاطل سبق اتهامه فى 4 قضايا اخرهم القضية رقم 16788جنح القسم لسنة 2014"سلاح نارى مطلوب ضبطه فى القضية رقم 85 جنح أحداث القسم لسنة 2014 "هروب من المؤسسة العقابية".

تم عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.

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