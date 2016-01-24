14 فبراير.. الحكم فى دعوى بطلان قرار شطب دينا الشربينى من "المهن التمثيلية"

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى القضائية المقامة من الممثلة المصرية دينا الشربينى، لإلغاء قرار نقابة الممثلين بمنعها من التمثيل، للحكم بجلسة 14 فبراير المقبل.

كانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بتأييد قرار نقابة المهن التمثيلية بمنع الممثلة دينا الشربينى من التمثيل.

كانت "الشربينى" قد أقامت دعوى قضائية ضد النقابة عقب صدور قرار منعها من التمثيل، وقررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى تأجيل الفصل فيها لجلسة 24 يناير للاطلاع على تقرير مفوضى الدولة.

وأوضح التقرير الذى أعده المستشار محمد يوسف العوامى، أن الثابت صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بجلسة 9 فبراير 2014 بمعاقبة "الشربينى" بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه، بتهمة تعاطى الكوكايين، ولافتقاد الشربينى لشرطين من الشروط المنصوص عليها بالمادة 6 من القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن المهن التمثيلية، وهما حسن السمعة والسيرة المحمودة، وعدم الحكم عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، فقد قررت النقابة منعها، باعتبارها لم تعد أهلا للتمثيل على الشاشات بأنواعها وامتهان تلك المهنة.

وأضاف التقرير أن الممثلة لم تعد محلا لقدوة الشابات والفتيان ولا كفئا لتقديم أدوار هادفة ترسم قيم المجتمع، وترسخ مبادئه، التى من أهمها الحفاظ على الأخلاق والنظام العام والآداب، واحترام القانون، بعد قيامها بمخالفته مما هوى بها إلى غيابات السجن لمدة عام.

وأكد التقرير أن قرار النقابة بوقف استخراج تصريح العمل لحين ثبوت براءتها بحكم النقض أو الحكم برد اعتبارها مما يرد لها سيرتها الحسنة، ويرفع عنها ما علق بصحيفتها الجنائية متفق وصحيح القانون، ويكون طلب "الشربينى" بإلغائه غير قائم على سند صحيح.