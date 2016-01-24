بالصور.. رئيس مدينة رأس سدر ووفد من الشعبيين يهنئون رجال الشرطة بعيدهم

قام اللواء محمد عبد الوهاب رئيس مدينة رأس سدر اليوم، بزيارة إلى قسم شرطة رأس سدر لتقديم التهنئة لكل رجال الشرطة بعيدهم.

رافق رئيس المدينة فى زيارته الشيخ محسن ذكى مدير أوقاف رأس سدر، نيافة الأب أبانوب البرموسى راعى كنيسة رأس سدر، المهندس محمد محمود مدير السلامة بشركة البترول، الشيخ إبراهيم عطية شيخ قبيلة الاحيوات لتقديم التهنئة إلى رجال الشرطة.

كان فى استقبال رئيس المدينة والوفد المرافق له اللواء عمرو سمير مساعد مدير الأمن لقطاع خليج السويس، العميد محمد مصطفى مأمور قسم شرطة رأس سدر، العقيد أكمل علاء الدين نائب مأمور قسم الشرطة، المقدم شريف الفقى رئيس مباحث رأس سدر، الرائد لبيب جودة معاون قسم الشرطة، كما وجهوا التهنئة لكل الضباط والأفراد بقسم الشرطة.



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