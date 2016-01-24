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بالصور.. محافظ الوادى الجديد ومدير الأمن يضعان الزهور على نصب شهداء الشرطة

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بالصور.. محافظ الوادى الجديد ومدير الأمن يضعان الزهور على نصب شهداء الشرطة بالصور.. محافظ الوادى الجديد ومدير الأمن يضعان الزهور على نصب شهداء الشرطة
قام اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، يرافقه اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بمقر فرق الأمن بالخارجة، حيث قدم التهنئة لضباط وافراد قوات فرق الأمن، وتبادل الدروع مع مدير الأمن وهنأهم بأعياد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير
>اليوم السابع -1 -2016
>وأكد عشماوى أن ذكرى ثورة 25 يناير تمثل الحدث الأهم فى تاريخ الحديث لما ترتب عليها من أحداث عبّرت عن إرادة الشعب المصرى وعزيمته، مشيرا إلى أنه يجب الحفاظ على مكتسبات تلك الثورة ودعمها لتحقيق الأمن والاستقرار.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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