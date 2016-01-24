محافظ الفيوم: صرف الحوافز الشهرية المتأخرة للعاملين بمصنع السكر

استقبل المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، عددًا من أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بشركة الفيوم لإنتاج السكر، لبحث ومناقشة مطالب العاملين بالمصنع، وتذليل كل العقبات حتى يعود العمل إلى مجراه الطبيعى وتدور عجلة الإنتاج، بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد وعدد من أعضاء مجلس النواب.

تم خلال الاجتماع استعراض أهم مطالب العاملين بمصنع السكر، والتى تتعلق بصرف الحوافز والأجور وعلاوات الترقية ورصيد الإجازات وتحسين دخل صندوق الزمالة الخاص بالعاملين.

ومن جهته، أكد محافظ الفيوم حرص الدولة على تذليل كل العقبات التى تعوق سير العمل، وتلبية احتياجات جميع العاملين دون تفرقة فى سبيل تحسين العمل ودفع عجلة الإنتاج، موضحا أنه يولى جميع العاملين فى مختلف القطاعات أهمية بالغة لاستمرار العمل وزيادة الإنتاج.

وأضاف المحافظ أنه تم مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، والذى أكد سرعة دراسة جميع مطالب العاملين ووضع الحلول المناسبة لها فى إطار القانون.

وأكد المحافظ أنه سيقوم بزيارة المصنع خلال الأيام القليلة المقبلة، لمتابعة سير العمل والإنتاج على أرض الواقع، كما أجرى المحافظ اتصالا هاتفيا برئيس مجلس إدارة المصنع، وتم الاتفاق على صرف الحوافز الشهرية المتأخرة الخاصة بالعاملين.

وخلال اللقاء تقرر عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبلـ بحضور محافظ الفيوم وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وأعضاء مجلس إدارة المصنع، وممثلى اللجنة النقابية للعاملين بالشركة لبحث جميع المطالب وتذليل كل العقبات لضمان عودة الحقوق لأصحابها وفقاً للقوانين المنظمة للعمل.