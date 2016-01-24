بالصور.. وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد لجان الامتحانات بالطور

شدد السيد سويلم وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء على عدم اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان للملاحظين أوالطلاب.>كما شدد على عدم خروج الطلاب قبل نهاية الوقت المحدد لزمن الإجابة حرصا على مصحلة الطالب، وطالب الملاحظين بمراجعة بيانات الطلاب باستمارات الإجابة والتوقيع بصحة البيانات بالاسم ثنائياً.

وأصدر سويلم تعليمات مشددة لرؤساء اللجان بمنع الغش نهائيا ومعاقبة المخالفين لقواعد الامتحانات.

جاء ذلك خلال تفقد سويلم لمدارس إبراهيم الرفاعى الإعدادية بنين، والسيدة خديجة الإعدادية بنات، والزعيم السادات الابتدائية المشتركة، ورفاعة الطهطاوى الإعدادية بنين بطور سيناء، للاطمئنان على سير الامتحانات التى انطلقت أمس السبت، وتنتهى فى 27 يناير الجارى للشهادة الابتدائية و28 يناير الجارى للشهادة الإعدادية.

رافقه خلال الجولة السيد حجازى مدير أمن المديرية ومحمود العبد مدير العلاقات العامة.



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