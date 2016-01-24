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القبض على جزارين ذبحا حمارا لبيعه لحوما فى الأسواق بمنطقة منشأة القناطر

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القبض على جزارين ذبحا حمارا لبيعه لحوما فى الأسواق بمنطقة منشأة القناطر القبض على جزارين ذبحا حمارا لبيعه لحوما فى الأسواق بمنطقة منشأة القناطر
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على جزارين قاما بذبح حمار وسلخه لبيعه لحوم فى السوق على المواطنين بمنطقة منشأة القناطر.

البداية بتمكن المقدم على عبد الكريم رئيس مباحث منشأة القناطر، بضبط جزارين أثناء وضعهم حمارا مزبوحا ومسلوخا على عربة كارو، وبمناقشتهما اعترفا بذبح الحمير وبيعها بالأسواق على أنها لحوم أبقار .

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.
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