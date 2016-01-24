رئيس الوزراء خلال زيارته مستشفى الشرطة: عازمون على المضى فى مكافحة الإرهاب

قام المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد، يرافقه وزراء الداخلية والتخطيط والتصامن الاجتماعى والصحة، ومحافظ الجيزة، بزيارة مصابى الشرطة فى حادث انفجار عقار المريوطية بالهرم الذى وقع مساء الخميس الماضى أثناء مداهمة قوات الأمن لأحد أوكار العناصر الإرهابية المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الزيارة أن الدولة عازمة على المضى فى مكافحة الارهاب الاسود دون هوادة حتى اقتلاعه من جذوره، مشدداً على مساندة جهاز الشرطة فى مواجهته وتخليص الوطن من اضراره وشروره.

وأشاد المهندس شريف اسماعيل بيقظة قوات الأمن وتحركاتهم لقطع الطريق على من يخططون للنيل من المصريين، معرباً عن تقديره للدور البطولى لرجال الشرطة البواسل الذين يقدمون أرواحهم فداءً لتحقيق الإستقرار للوطن، إلى جانب دورهم البارز فى ضبط واستعادة الأمن فى الشارع المصرى، كما أوضح رئيس الوزراء أن تلك التضحيات موضع تقدير واحترام من كافة ابناء الشعب المصرى العظيم.

من جانبهم، أكد مصابو الشرطة أنهم ينتظرون بفارغ الصبر امتثالهم للشفاء حتى يعودوا إلى عملهم ويمارسوا مهامهم فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، والتصدى لكافة العناصر الإرهابية بكل حزم وحسم.

وأشاروا إلى أن هذا الحادث لن يزيدهم إلا إصراراً على المضى فى اقتلاع الارهاب وعناصره من جذوره، كما أنهم على استعداد كامل للتضحية بأرواحهم ودمائهم فداءً للوطن، وأن هذه الاصابات تعد بمثابة أوسمة من الفخر لهم.