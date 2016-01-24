حملات تموينية مكثفة على الأسواق بعد العثور على 38 حمارا مذبوحا بالبحيرة

أكد محمد عصر وكيل وزارة التموين بالبحيرة ، تشكيل لجنة موسعة بالتنسيق مديرية الصحة والطب البيطرى، لمتابعة جميع أسواق المحافظة ومحلات الجزارة، وذلك بعد العثور على 38 حمارا مذبوحا ملقاة بمصرف فى كوم حمادة بالبحيرة .

وأضاف فى تصريحات خاصة أنه سيتم اتخاذ إجراءات احترازية فى هذا الشأن منها شن حملات مكثفة للرقابة على اللحوم المعروضة فى الأسواق ومعرفة مدى التزام أصحابها بالذبح فى المجازر الحكومية.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن ذبح هذه الحمير كان بغرض الحصول على جلودها لاستخدامها فى أغراض صناعية.

> وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تمكنت من ضبط عاطل بمركز كوم حمادة، وبحوزته جلود 61 حمار عليها آثار دماء حديثة، قبل بيعها لأحد التجار بالقاهرة.

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