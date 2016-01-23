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التموين: التعاقد مع 650 موردا لتوفير سلع نقاط الخبز بـ500 مليون جنيه شهريا

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التموين: التعاقد مع 650 موردا لتوفير سلع نقاط الخبز بـ500 مليون جنيه شهريا التموين: التعاقد مع 650 موردا لتوفير سلع نقاط الخبز بـ500 مليون جنيه شهريا
أكدت الدكتورة، سارة الجزار، عضو مجلس إدارة، الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة ، أنه تم التعاقد مع ما يقرب من 650 موردا بهدف توفير سلع نقاط الخبز التى تصرف للمواطنين مجانا بقيمة 500 مليون جنيه شهريا مقابل ترشيد استهلاك الخبز المدعم من خلال 25 ألف بقال تموينى فى مختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، لافتة إلى أن لجوء الوزارة لتوفير السلع من خلال شركتى الجملة " العامة للجملة والمصرية" سيؤدى إلى توفير المنتجات للمستهلك بجودة عالية وبأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وأضافت الدكتورة سارة الجدار، خلال طلاق مبادرة الشراء المجمع وتنوع السلع المطروحة، لاستبدال نقاط الخبز من خلال بقالين التموين وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز، بحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحلام رشدى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه وفقا للنظام الجديد سيقوم كل بقال تموينى بتقديم طلب يتضمن كافة احتياجاته من السلع والمنتجات الغذائية لتقوم شركات الجملة بتوفيره إضافة إلى تدريب البقالين على أحدث أساليب العرض تخزين السلع وكذلك مهارات العمل اعتبارا من شهر فبراير المقبل.
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مصر 365

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